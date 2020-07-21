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Политолог: попытки свергнуть правительство Молдавии продолжатся

Мир » Бывший СССР » Молдавия

Через три месяца в Молдавии пройдут президентские выборы. А за ними последуют парламентские.

Чтобы не остаться без нынешней работы, члены парламента пытаются свергнуть правительство, которое не будет руководствоваться указами президента. Ситуацию, сложившуюся в Молдавии, объяснил ведущий научный сотрудник в Институте общественных наук РАНХиГС, Научного и Экспертного советов Российской ассоциации политической науки Сергей Беспалов.

"Молдавия, конечно, не президентская республика. Правительство принимает ключевые решения, правительство ответственно перед парламентом, формируется парламентским большинством. Но так получается, что полномочия президента существенно усилились, кроме того, президент будет иметь право после проведения президентских выборов объявить досрочные выборы в парламент. Есть высокая вероятность того, что за представителя какой партии проголосуют на президентских выборах, ту же партию выберут в большинстве и на парламентских выборах.

И оппозиционеры решили, что им невыгодно сохранение ситуации, при которой существует и действует правительство, сформированное президентом Додоном, подконтрольное по факту президенту Додону, правительству, нынешнему премьеру Иону Кику. Достаточно сказать, что целый ряд министров в этом правительстве до того, как войти в состав кабинета министров, работали советниками президента", — пояснил эксперт.

Таким образом, оппозиция намерена свергнуть правительство, сформировать новый кабмин из членов оппозиционных партий, который будет действовать против президента. Это уменьшит шансы Игоря Додона на победу в предстоящих выборах и формирование удобного ему парламента.

"Насколько мы можем судить, представители Запада, с которыми, конечно, контактируют эти оппозиционные партии, тоже совсем не в восторге от перспективы того, что в Молдавии еще на следующий срок останется пророссийский президент и при этом сохранится пророссийское правительство и будет сформировано соответствующее большинство в парламенте. Поэтому в ближайшее время оппозиция не успокоится. Наверное, будут предприниматься новые попытки", — заключил Беспалов.

Напомним, что молдавский парламент не принял вотум недоверия правительству. Вотум поддержали 46 парламентариев, а необходимо было не менее 51 голоса.

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