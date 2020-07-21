Эксперт: удар по АЭС будет рассмотрен как акт терроризма

Азербайджан угрожает нанести ракетный удар по атомной электростанции в Армении, но этого не произойдет. В противном случае такая атака будет рассмотрена как террористический акт.

Такое мнение высказал директор армянского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров.

"Удар по атомной электростанции — это шаг, который, скорее, характеризует шаги в рамках государственного терроризма. Если мы вспомним различного рода международные конвенции, в частности Женевскую конвенцию, известно, что подобного рода шаги, которые угрожают в первую очередь гражданскому населению, а не носят характер, необходимый с точки зрения осуществления военных операций, они являются актами именно терроризма и нечестного ведения боевых действий. Но с прагматической точки зрения, если подойти к вопросу, понятно, что удар по атомной электростанции не может привести к тем результатам, о которых мечтают азербайджанские пропагандисты", — пояснил эксперт.

Он напомнил, что удар по атомной электростанции нанесет урон не только Армении, но и всем странам региона, в том числе Турции, которая считается "старшим братом" Азербайджана.