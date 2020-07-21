Лукашенко беспокоится за независимость Белоруссии

Людям, которые обещают провести быстрые реформы, верить нельзя. Белоруссии важно сохранить свою независимость.

Такое мнение высказал президент республики Александр Лукашенко.

"Сейчас очень опасный момент, нам нельзя потерять то, что мы с вами создали. Нельзя! Это главное. Этот клочок земли мы должны сохранить и никому не отдавать. Нет никакого страха, нет никакой катастрофы, но негодяи должны знать, что мы будем всегда суверенны и независимы и жить на этой земле вместе со своими детьми. Когда вам будут говорить о каких-то реформах, о том, что вам сейчас на вертолетах деньги привезут, начнут разбрасывать, вы, пожалуйста, не купитесь на это", — призвал глава государства.

Напомним, что 9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы. Лукашенко претендует на этот пост в шестой раз.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Лукашенко "безупречно" проведет в Белоруссии Майдан, который сам же и готовит. Такое мнение высказал политолог Андрей Суздальцев. По его словам, для Лукашенко появление любого политического оппонента уже нападение на государство.