Людям, которые обещают провести быстрые реформы, верить нельзя. Белоруссии важно сохранить свою независимость.
Такое мнение высказал президент республики Александр Лукашенко.
"Сейчас очень опасный момент, нам нельзя потерять то, что мы с вами создали. Нельзя! Это главное. Этот клочок земли мы должны сохранить и никому не отдавать. Нет никакого страха, нет никакой катастрофы, но негодяи должны знать, что мы будем всегда суверенны и независимы и жить на этой земле вместе со своими детьми. Когда вам будут говорить о каких-то реформах, о том, что вам сейчас на вертолетах деньги привезут, начнут разбрасывать, вы, пожалуйста, не купитесь на это", — призвал глава государства.
Напомним, что 9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы. Лукашенко претендует на этот пост в шестой раз.
Ранее "Правда.Ру" писала, что Лукашенко "безупречно" проведет в Белоруссии Майдан, который сам же и готовит. Такое мнение высказал политолог Андрей Суздальцев. По его словам, для Лукашенко появление любого политического оппонента уже нападение на государство.
В августе российские семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей, смогут получить сразу три пособия.