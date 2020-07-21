В парламенте Чечни обсудили включение главы Республики Рамзана Кадырова в черный список Госдепа США.

Председатель парламента Магомед Даудов предложил американцам не терять времени и сразу включить в санкционные списки всех жителей Чечни.

"Пользуясь случаем, мы все вместе, команда Кадырова, призываем Госдеп не терять наше драгоценное время и включить всех жителей ЧР, все полтора миллиона людей включить во все возможные санкционные списки. Чтобы и им легче было жить, и нам комфортно", — заявил парламентарий.