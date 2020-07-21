Финансовый эксперт: Германия выйдет из пандемии процветающей страной

Финансовый эксперт Ручир Шарма заявил, что после окончания пандемии коронавируса Германия выйдет процветающей страной. Что касается США и Китая, то эти страны будут наиболее пострадавшими от экономического кризиса, вызванного COVID-19.

Также он отметил, что российские власти предприняли усилия по нейтрализации негативных последствий пандемии.

В чем секрет успеха Германии?

Экономист считает, что ФРГ станет единственным "настоящим победителем пандемии", благодаря грамотной стратегии ограничительных мер, которая предполагала эффективное государственное управление. Это позволило удержать государственный долг на том же уровне, а также минимизировать число инфицированных в стране.

Сразу после начала пандемии COVID-19 власти Германии направили семьям прямые выплаты — до 15 тысяч евро, уменьшили налоги, предоставили субсидии и кредиты под низкий процент компаниям малого и среднего бизнеса.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что отказ Швеции от введения карантина ради экономики обернулся провалом.