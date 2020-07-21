Зеленский намерен посетить Донбасс

На этой неделе на Донбасс приедет президент Украины. Владимир Зеленский запланировал поездку на четверг, 23 июля.

Компанию ему составит президент Швейцарии Симонетта Соммаруга.

"Послезавтра мы с мадам президентом совместно посетим Донбасс и наших граждан в прифронтовой зоне. Для меня очень ценно и важно, когда мировые лидеры, которые приезжают на Украину, вместе со мной отправляются на восток и видят воочию, сколько бед принесла Украине война. Госпожа президент подчеркнула, что правительство Швейцарии готово активно помогать украинскому Донбассу, в частности — в обеспечении питьевой водой через модернизацию инфраструктурных проектов", — пояснил глава Украины.

Он напомнил, что украинцы, пострадавшие от войны в Донбассе, получают гуманитарную помощь из Швейцарии.

Ранее "Правда.Ру" писала, что украинские власти не хотят возвращать Крым и Донбасс. Такое мнение высказал политолог Александр Дудчак. По его словам, официальный Киев сознательно ухудшает ситуацию и не выполняют договоренности, которые нужны для урегулирования конфликтов.