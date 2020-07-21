Лавров провел встречу с послами Азербайджана и Армении

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу со послом Азербайджана Варданом Тоганяно и послом Армении Поладом Бюльбюль Оглы. Стороны обсуждали пути стабилизации ситуации на границе двух стран.

Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.