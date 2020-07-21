Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу со послом Азербайджана Варданом Тоганяно и послом Армении Поладом Бюльбюль Оглы. Стороны обсуждали пути стабилизации ситуации на границе двух стран.
Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.
"В ходе встречи обсуждались вопросы обеспечения безопасности в Закавказье, задачи стабилизации ситуации на армяно-азербайджанской границе, перспективы активизации усилий по нагорно-карабахскому урегулированию под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ", — сказано в сообщении.
В августе российские семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей, смогут получить сразу три пособия.