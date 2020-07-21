Действующий состав Верховной Рады работает эффективнее, чем их предшественники. Такого мнения придерживается каждый третий участник опроса.
Анализ общественного мнения провела социологическая группа "Рейтинг" во всех регионах Украины.
"Почти 30% опрошенных считает, что действующий парламент является более эффективным, чем предыдущий состав Верховной рады, в то же время четверть — противоположного мнения и считает предыдущий парламент эффективным. При этом почти половина придерживается мнения, что между ними нет особой разницы", — сообщают авторы итоги опроса.
Ранее "Правда.Ру" писала об итогах опроса, показывающего отношение граждан Украины к работе президента Владимира Зеленского. Довольны его деятельностью 36% опрошенных. Полгода такой ответ давали 62% респондентов.
Между тем другой опрос показал, что большинство украинцев не сожалеют о распаде СССР. Такой ответ дали 50,1% опрошенных. 33,5% респондентов напротив считают, что в составе СССР Украине жилось лучше. Аналогичный опрос проводился в 2013 году. Тогда 48% участников опроса заявляли, что Украине в СССР было лучше.
В августе российские семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей, смогут получить сразу три пособия.