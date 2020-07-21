Украинцы не видят разницы между разными составами Рады

Действующий состав Верховной Рады работает эффективнее, чем их предшественники. Такого мнения придерживается каждый третий участник опроса.

Анализ общественного мнения провела социологическая группа "Рейтинг" во всех регионах Украины.

"Почти 30% опрошенных считает, что действующий парламент является более эффективным, чем предыдущий состав Верховной рады, в то же время четверть — противоположного мнения и считает предыдущий парламент эффективным. При этом почти половина придерживается мнения, что между ними нет особой разницы", — сообщают авторы итоги опроса.

Ранее "Правда.Ру" писала об итогах опроса, показывающего отношение граждан Украины к работе президента Владимира Зеленского. Довольны его деятельностью 36% опрошенных. Полгода такой ответ давали 62% респондентов.

Между тем другой опрос показал, что большинство украинцев не сожалеют о распаде СССР. Такой ответ дали 50,1% опрошенных. 33,5% респондентов напротив считают, что в составе СССР Украине жилось лучше. Аналогичный опрос проводился в 2013 году. Тогда 48% участников опроса заявляли, что Украине в СССР было лучше.