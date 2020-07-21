На месте захвата заложников в Луцке прозвучало несколько взрывов

На месте захвата заложников в Луцке были слышны несколько взрывов. Об этом сообщил ряд украинских СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"24 канал" рассказал, что злоумышленник выкинул из автобуса неустановленное взрывное устройство, которое сдетонировало. Никто не пострадал.

"Минут 20 назад прозвучали взрыв и два других подозрительных хлопка. Военные, когда были рядом со мной, сказали, что это звук якобы от гранаты. Было видно дымовое облако", — отметил корреспондент телеканала.

Напомним, 44-летний дважды судимый Максим Кривош захватил автобус с 20 пассажирами и удерживает их несколько часов. На место происшествия вылетел глава МВД Украины Арсен Аваков. Украинский лидер Владимир Зеленский утверждает, что держит ситуацию под контролем, а с захватчиком идут переговоры.