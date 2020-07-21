Опубликованы детали захвата заложников в Луцке

Захвативший заложников в автобусе в Луцке представился полицейским Максимом Плохим.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Преступник утверждает, что у него есть оружие и взрывчатка. Захватчик утверждает, что недоволен системой, и выдвинул требования.