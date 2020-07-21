Захвативший заложников в автобусе в Луцке представился полицейским Максимом Плохим.
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Преступник утверждает, что у него есть оружие и взрывчатка. Захватчик утверждает, что недоволен системой, и выдвинул требования.
"Лицо, захватившее заложников, позвонило в 9.25 в полицию, представилось именем Максим Плохой. В Сети за авторством Максим Плохой есть книга "Философия преступника", описывающая пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь", — написал Геращенко в Facebook.
В августе российские семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей, смогут получить сразу три пособия.