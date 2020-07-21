Экономику Грузии, пострадавшую от эпидемии коронавируса, восстановят за счет средств Азиатского бака инфраструктурных инвестиций. Страна получит 45 миллионов евро.
Это поможет избежать того, что будут сорваны экономические реформы, начатые в Грузии.
"Кредит окажет экстренную финансовую поддержку правительству Грузии для более эффективного реагирования на пандемию", — пояснил вице-президент Азиатского банка Константин Лимитовский.
С начала эпидемии в Грузии зарегистрировано 1039 случаев коронавируса. Жертвами опасного заболевания стали 15 человек. 900 пациентов выздоровели. В стационарах остаются 232 человека.
Ранее "Правда.Ру" писала, что Грузия и Германия договорились о возобновлении авиасообщения. Перевозки будет осуществлять компания Lufthansa. Первые рейсы запланированы на август. С 15 июня страна запустила внутренний туризм, а с 1 июля планировала открыть границы для граждан некоторых стран. Власти страны готовы восстановить полеты в Германию, Францию, Латвию, Литву и Эстонию.
В августе российские семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей, смогут получить сразу три пособия.