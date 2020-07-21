Азиатский банк даст Грузии денег на восстановление экономики

Экономику Грузии, пострадавшую от эпидемии коронавируса, восстановят за счет средств Азиатского бака инфраструктурных инвестиций. Страна получит 45 миллионов евро.

Это поможет избежать того, что будут сорваны экономические реформы, начатые в Грузии.

"Кредит окажет экстренную финансовую поддержку правительству Грузии для более эффективного реагирования на пандемию", — пояснил вице-президент Азиатского банка Константин Лимитовский.

С начала эпидемии в Грузии зарегистрировано 1039 случаев коронавируса. Жертвами опасного заболевания стали 15 человек. 900 пациентов выздоровели. В стационарах остаются 232 человека.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Грузия и Германия договорились о возобновлении авиасообщения. Перевозки будет осуществлять компания Lufthansa. Первые рейсы запланированы на август. С 15 июня страна запустила внутренний туризм, а с 1 июля планировала открыть границы для граждан некоторых стран. Власти страны готовы восстановить полеты в Германию, Францию, Латвию, Литву и Эстонию.