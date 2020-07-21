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Азиатский банк даст Грузии денег на восстановление экономики

Мир » Бывший СССР » Грузия

Экономику Грузии, пострадавшую от эпидемии коронавируса, восстановят за счет средств Азиатского бака инфраструктурных инвестиций. Страна получит 45 миллионов евро.

Это поможет избежать того, что будут сорваны экономические реформы, начатые в Грузии.

"Кредит окажет экстренную финансовую поддержку правительству Грузии для более эффективного реагирования на пандемию", — пояснил вице-президент Азиатского банка Константин Лимитовский.

С начала эпидемии в Грузии зарегистрировано 1039 случаев коронавируса. Жертвами опасного заболевания стали 15 человек. 900 пациентов выздоровели. В стационарах остаются 232 человека.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Грузия и Германия договорились о возобновлении авиасообщения. Перевозки будет осуществлять компания Lufthansa. Первые рейсы запланированы на август. С 15 июня страна запустила внутренний туризм, а с 1 июля планировала открыть границы для граждан некоторых стран. Власти страны готовы восстановить полеты в Германию, Францию, Латвию, Литву и Эстонию.

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