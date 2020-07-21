Бразилия протестирует китайскую коронавирусную вакцину

Бразилия сегодня, 21 июля, начинает передовые клинические испытания китайской вакцины против коронавируса.

Как сообщило Agence France-Presse, первые дозы препарата получат примерно 900 добровольцев.

Коронавирусная вакцина, разработанная частной китайской фармацевтической фирмой Sinovac, является третьей в мире, вступившей в фазу 3 испытаний - крупномасштабные испытания на людях - последний шаг перед одобрением регулирующих органов.

По данным France-Presse, китайский препарат введен врачам и другим медицинским работникам , которые добровольно участвуют в программе в шести штатах Бразилии, одной из стран, наиболее пострадавших от пандемии.

"Испытания Коронавака, одной из самых первых вакцин в мире, начнутся в клинической больнице Сан-Паулу", - заявил губернатор штата Жоао Дориа, выступая сегодня на пресс-конференции.

Он сказал, что первоначальные результаты ожидаются в течение 90 дней.

Напомним, что регистрация российской вакцины от COVID-19 запланирована на август.