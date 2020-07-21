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Сторговались: лидеры ЕС договорились, как поддерживать экономику

Мир » Европа » Евросоюз

Лидеры ЕС наконец-то, спустя 4 дня после начала саммита в Брюсселе, смогли договориться по пакету восстановления экономики Евросюза после коронавируса.

В итоге было решено, что на поддержку пострадавших от коронавируса экономик будет выделено €750 млрд в виде грантов и займов.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что это был "исторический день".

Переговоры, начавшиеся в пятницу, привели к расколу между странами, наиболее пострадавшими от вспышки болезни, и "экономными" членами Евросоюза, которые были обеспокоены предстоящими новыми расходами.

  • Ранее сообщалось, что сделка будет сосредоточена на программе грантов в размере €390 млрд для государств-членов, наиболее пострадавших от пандемии.

Кратко о переговорах

Для того, чтобы подписать соглашение, лидерам европейских стран понадобилось четверо суток

Государства-члены ЕС еще до начала обсуждения проблемы, ради которой они, собственно, собрались, были разделены на 2 лагеря:

  • те, кто сильно пострадал от вспышки COVID и стремился оживить свою экономику,
  • те, кто больше беспокоился о расходах на план восстановления.

Самопровозглашенная экономная четверка - Швеция, Дания, Австрия и Нидерланды - наряду с Финляндией выступили против предоставления €500 млрд в виде грантов странам, сильнее других пострадавшим от Covid-19. 

Группа, возглавляемая премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, первоначально установила лимит в размере € 375 млрд, в дополнение к таким условиям, как право блокировать запросы.

Другие страны, такие как Испания и Италия, не хотели опускаться ниже €400 млрд.

В какой-то момент президент Франции Эммануэль Макрон, как сообщается, ударил кулаками по столу и заявил, что "экономная четверка" ставит весь европейский проект под угрозу.

В качестве компромисса была предложена цифра в €390 млрд.

Подробности сделки пока не разглашаются.

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