Лидеры ЕС наконец-то, спустя 4 дня после начала саммита в Брюсселе, смогли договориться по пакету восстановления экономики Евросюза после коронавируса.
В итоге было решено, что на поддержку пострадавших от коронавируса экономик будет выделено €750 млрд в виде грантов и займов.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что это был "исторический день".
Переговоры, начавшиеся в пятницу, привели к расколу между странами, наиболее пострадавшими от вспышки болезни, и "экономными" членами Евросоюза, которые были обеспокоены предстоящими новыми расходами.
Для того, чтобы подписать соглашение, лидерам европейских стран понадобилось четверо суток.
Государства-члены ЕС еще до начала обсуждения проблемы, ради которой они, собственно, собрались, были разделены на 2 лагеря:
Самопровозглашенная экономная четверка - Швеция, Дания, Австрия и Нидерланды - наряду с Финляндией выступили против предоставления €500 млрд в виде грантов странам, сильнее других пострадавшим от Covid-19.
Группа, возглавляемая премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, первоначально установила лимит в размере € 375 млрд, в дополнение к таким условиям, как право блокировать запросы.
Другие страны, такие как Испания и Италия, не хотели опускаться ниже €400 млрд.
В какой-то момент президент Франции Эммануэль Макрон, как сообщается, ударил кулаками по столу и заявил, что "экономная четверка" ставит весь европейский проект под угрозу.
В качестве компромисса была предложена цифра в €390 млрд.
Подробности сделки пока не разглашаются.
В августе российские семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей, смогут получить сразу три пособия.