США ввели санкции в отношении 11 китайских компаний

Администрация Трампа запретила 11 китайским компаниям покупать американские технологии и продукты без специальной лицензии, заявив, что эти фирмы были замешаны в нарушениях прав человека в китайской кампании, направленной против мусульманских меньшинств в Синьцзянском регионе.

В список попавших под санкции компаний входят нынешние и бывшие поставщики крупных международных брендов, таких как Apple, Ralph Lauren, Google, HP, Tommy Hilfiger, Hugo Boss и Muji.

"Основанием для санкционного пакета стали материалы правозащитных групп и журналистов, задокументировавших кампанию массовых задержаний, проводимую китайским правительством в Синьцзяне, в ходе которой порядка миллиона членов мусульманских уйгуров были помещены в большие лагеря для интернированных с целью повышения их лояльности Коммунистической партии. Некоторые из этих заключенных вынуждены работать на фабриках в лагерях или рядом с ними, часто перерабатывая богатый урожай хлопка в Синьцзяне в различные текстильные изделия, которые затем могут быть направлены в международные цепочки поставок", — поясняет официальный представитель Белого дома Кейли Макинэни.

Новый "черный список" запрещает только американским компаниям продавать компоненты или технологии китайским компаниям без лицензии, но не покупать продукцию. Однако на практике крупные международные бренды вряд ли будут продолжать вести бизнес с какой-либо фирмой, включенной в правительственный список за принудительный труд или другие злоупотребления в Синьцзяне.

"Пекин активно продвигает предосудительную практику принудительного труда и оскорбительные схемы сбора и анализа ДНК для подавления своих граждан, — говорится в заявлении министра торговли Уилбура Росса. — Эта акция гарантирует, что наши товары и технологии не будут использованы в презренном наступлении Коммунистической партии Китая против беззащитных мусульманских меньшинств."

Напомним, этот шаг был предпринят на фоне растущей напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем и менее чем через две недели после того, как администрация ввела санкции в отношении нескольких китайских чиновников за содействие нарушениям прав человека.

Финальный штрих большой истории

Оглашение нового санкционного списка стало последним шагом в кампании администрации Трампа по запрету китайским компаниям покупать продукцию у американских компаний. Соединенные Штаты ранее включили 37 компаний в свой список юридических лиц за нарушения, связанные с Синьцзяном.

Администрация Трампа также ввела санкции в отношении ряда китайских технологических компаний, включая Huawei, за угрозы национальной безопасности.