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Названа страна, укрепившая свое положение в период пандемии

Мир

Благодаря принятым мерам в мире после пандемии коронавируса, вероятнее всего, процветать будет Германия.

К такому выводу пришли журналисты The New York Times.

Как следует из опубликованного материала, планомерно проводимая канцлером Ангелой Меркель политика сдерживания пандемии дала отличный результат:

  • с помощью тестов и отслеживания контактов в стране быстро "сгладили кривую" и "ограничили уровень смертности на порядки ниже, чем в любой другой крупной западной индустриальной стране";
  • сдерживание вируса позволило провести кратковременную и целенаправленную блокировку, которая помогла ограничить безработицу только до 6%;
  • низкий уровень долга, репутацию промышленного превосходства, которое защищает экспорт даже в условиях падения мировой торговли, и растущую способность создавать отечественные технологические компании в мире, где доминируют американские и китайские интернет-гиганты.

"... скучно предсказуемый лидер страны получил огромный всплеск народного одобрения, с 40% до 70 %. Это зеркальное отражение Америки при президенте Трампе - Германия при канцлере Ангеле Меркель", - пишет NYT.

Кто еще "выстоит" в постпандемическом мире

По версии The New York Times, это будут уж точно не США и Китай:

"Несмотря на свое технологическое доминирование, Соединенные Штаты и Китай накапливают слишком много долгов, и их правительства широко критикуются за неправильное обращение с пандемией" (цитата NYT) .

Рассчитывать на рост могут Вьетнам, оперативно остановивший коронавирус еще на подходе, и РФ, которая в условиях последних лет накопила опыт борьбы с внешним финансовым давлением:

"...потому что президент Владимир Путин в течение многих лет работал над тем, чтобы изолировать свою страну от иностранного финансового давления: оборонительный шаг, который окажется все более ценным в быстро де-глобализирующемся мире".

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