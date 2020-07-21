Благодаря принятым мерам в мире после пандемии коронавируса, вероятнее всего, процветать будет Германия.
К такому выводу пришли журналисты The New York Times.
Как следует из опубликованного материала, планомерно проводимая канцлером Ангелой Меркель политика сдерживания пандемии дала отличный результат:
"... скучно предсказуемый лидер страны получил огромный всплеск народного одобрения, с 40% до 70 %. Это зеркальное отражение Америки при президенте Трампе - Германия при канцлере Ангеле Меркель", - пишет NYT.
По версии The New York Times, это будут уж точно не США и Китай:
"Несмотря на свое технологическое доминирование, Соединенные Штаты и Китай накапливают слишком много долгов, и их правительства широко критикуются за неправильное обращение с пандемией" (цитата NYT) .
Рассчитывать на рост могут Вьетнам, оперативно остановивший коронавирус еще на подходе, и РФ, которая в условиях последних лет накопила опыт борьбы с внешним финансовым давлением:
"...потому что президент Владимир Путин в течение многих лет работал над тем, чтобы изолировать свою страну от иностранного финансового давления: оборонительный шаг, который окажется все более ценным в быстро де-глобализирующемся мире".
В августе российские семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей, смогут получить сразу три пособия.