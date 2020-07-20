МИД Германии: Россия нужна Европе

Россия нужна Европе для решения международных конфликтов. С Россией нужно работать, но действовать по четким правилам.

Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел Германии.

"Отношения с Россией означают не только санкции и их продление. Европе нужна Россия, например, для разрешения различных конфликтов, таких, которые происходят сейчас в Сирии и Ливии. Мы должны говорить с ними, но при этом должны следовать четким принципам", — подчеркнул глава МИД Германии Хайко Маас.

Также он отметил, что Европе необходимо укрепить свои связи, чтобы внешние противники не могли разделить страны и действовать на каждую по отдельности. В качестве того, кто сейчас совершает такие попытки, Маас указал Китай. К теме укрепления внешней политики Евросоюза страны вернутся в августе.

Между тем, четыре дня подряд представители стран Евросоюза пытались договориться о создании антикризисного фонда, который поможет восстановить экономику Европы.