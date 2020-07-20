Молдавский парламент не принял вотум недоверия правительству

Вотум недоверия молдавскому правительству отменен. Члены парламента страны не смогли договориться между собой.

Большинство депутатов проголосовали против документа.

"Голосами 47 депутатов вотум недоверия правительству был отклонен", — сообщила спикер парламента Молдавии Зинаида Гречаный.

За действующее правительство проголосовали социалисты и демократы, их поддержал и независимый депутат Александр Олейник. Из 101 депутата парламента на сегодняшнем заседании присутствовали 93 человека. Вотум поддержали 46 парламентариев, тогда как необходимы были голоса 51.

Напомним, что вотум недоверия на прошлой неделе зарегистрировали депутаты партии "Платформа "Достоинство и правда". Их поддержали партии "Действие и солидарность" и Pro Moldova.

Ранее "Правда.Ру" писала, что, по мнению правительства и президента Молдавии, нынешний парламент требует перезагрузки, так как мешает работать. Депутаты неоднократно бойкотировали заседания.