Япония запустила на Марс космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»

20 июля, около 02:00 по местному времени с космодрома "Танэгасима" в Японии состоялся запуск ракеты-носителя H-IIA с космическим зондом ОАЭ "Аль-Амаль".

В задачи данного космического аппарата входит исследование Красной планеты. Процесс запуска транслировала корпорация Mitsubishi Heavy Industries.

Напомним, что из-за ливневых дождей запуск космического зонда переносили дважды.

Сообщается, что космический аппарат весит 1360 килограммов. В его разработке принимали участие три американских университета.

Ракета способна преодолеть около 500 млн км.

В 2021 году аппарат приблизится к Марсу. Он будет находиться на его орбите в течение семи месяцев.

Ранее научные сотрудники Университета Бордо выяснили, что для колонизации Красной планеты нужно всего 110 человек. Именно в таком количестве люди смогут заниматься сельским хозяйством и развивать промышленность.