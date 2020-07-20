В Москве всё ещё испытывают надежду, что киевские власти начнут выполнять пункты Минских соглашений для достижения мира на востоке страны.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Что касается гражданской войны, действительно, то, что происходит на Украине, — это внутриукраинский конфликт, там шла гражданская война, сейчас она в замороженном состоянии, но ситуация по-прежнему чрезвычайно напряженная", — утверждает представитель Кремля.

"Конечно, нам бы хотелось, чтобы президент Украины Владимир Зеленский выполнил те обязательства, которые несет Украина по Минским соглашениям", — добавил Песков.