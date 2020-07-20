Лукашенко назначил посла Белоруссии в США

Заместитель министра иностранных дел Белоруссии получил новую должность. Олег Кравченко назначен послом республики в США.

Такое решение принял президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Заместители министра Олег Кравченко и Андрей Дапкюнас назначены, соответственно, послами в США и Австрию", — сообщает пресс-служба МИД.

Посла Белоруссии в США не было с 2008 года. Тогда же своего посла из республики отозвали и Соединенные Штаты Америки. Сейчас отношения стран улучшились, в том числе на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Александр Лукашенко хочет "прочных отношений" с США. Такое заявление он сделал, поздравляя президента США Дональда Трампа с Днем независимости страны. Лукашенко отметил, что строительство конструктивных отношений с США — "одна из главных целей внешней политики Белоруссии".

Сегодня появилась информация о госпитализации главы республики. Его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт назвала информацию "фейком".