Миссия СНГ будет наблюдать за выборами президента Белоруссии

Прозрачность президентских выборов в Белоруссии оценят независимые эксперты из других стран. За процессом будет наблюдать миссия СНГ.

Сейчас идет формировать состава делегации.

"Миссия СНГ примет участие в наблюдении за выборами президента Беларуси, сейчас идет процесс ее формирования. Мы разослали приглашения в государства-участники СНГ с просьбой представить кандидатуры в состав миссии наблюдателей от СНГ", — рассказала советник пресс-службы исполкома Содружества Мария Гуцало.

Завтра выберут руководителя миссии. На текущей неделе планируется встреча главы миссии с главой ЦИК Белоруссии.

Ранее "Правда.Ру" писала, что соперники Александра Лукашенко, который баллотируется на президентское кресло в шестой раз, объединились. Совместно идти к победе намерены жена блогера Светлана Тихановская, бывший руководитель Белгазпромбанка Виктор Бабарико и экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Из троих только Светлана Тихановская зарегистрирована в качестве официального кандидата на пост главы республики.