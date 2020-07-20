Медики Израиля протестуют против низких зарплат

Увеличить зарплаты и улучшить условия работы требуют медицинские работники Израиля. Правительство не идет на встречу, поэтому врачи объявили забастовку.

Переговоры с министерством финансов провалились.

"Профсоюз медсестёр и медбратьев объявил сегодня утром, что ночные переговоры с министерством финансов потерпели неудачу и что с утра понедельника начнется забастовка, во время которой работа будет проводиться по режиму выходного дня, за исключением отделений коронавируса в больницах, которые продолжат работать в обычном режиме", — сообщает израильский телеканал 13 канал.

Требования у медиков появились в связи с высокой загруженностью больниц и врачей. Это произошло из-за эпидемии коронавируса. Забастовка приведет к отмене плановых операций, отмене проведения анализов и вакцинации.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Израиле начались акции протеста. Митингующие требуют отставки правительства, которое, по их мнению, не справилось с эпидемией COVID. Протесты переросли в массовые беспорядки и привели к столкновениям с полицией. Правоохранители применили водометы, протестующих задержали.