Российский сенатор Алексей Пушков решил ответить украинской писательнице Ларисе Ницой, которая выступает за "этнолингвистическую чистоту Украины".
Он напомнил украинцам, благодаря кому у них сейчас есть территории. Пушков утверждает, что большинство украинских областей были переданы стране от СССР. Если исключить "исконно русские" регионы из состава Украины, то не останется и половины государства.
Актриса Агата Муцениеце совсем слетела с катушек после развода с Павлом Прилучным. Сейчас она ведет собственное шоу на YouTube под названием "Честный развод".