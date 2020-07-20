Пушков напомнил, откуда у Украины появились территории

Российский сенатор Алексей Пушков решил ответить украинской писательнице Ларисе Ницой, которая выступает за "этнолингвистическую чистоту Украины".

Он напомнил украинцам, благодаря кому у них сейчас есть территории. Пушков утверждает, что большинство украинских областей были переданы стране от СССР. Если исключить "исконно русские" регионы из состава Украины, то не останется и половины государства.