Вотум недоверия правительству Молдавии рассмотрят 20 июля

Правительство Молдавии ждет решения парламента страны. Сегодня там планируют рассмотреть вотум недоверия, объявленный кабинету министров.

Не исключено, что правительство страны могут отправить в отставку.

"Сегодня состоится заседание постоянного бюро парламента, будет предложено рассмотреть вотум недоверия правительству сегодня. Если это произойдет, то правительству придется пересмотреть свою повестку, дальнейшие действия будут зависеть от результатов этого заседания", — рассказал премьер Молдавии Ион Кику.

Если правительство распустят, не будет подписано финансовое соглашение с Евросоюзом и Международным валютным фондом.

Напомним, что вотум недоверия был объявлен правительству 16 июля. Документ рассмотрят в присутствии премьера и его кабинета министров. Вотум подписали депутаты трех оппозиционных партий. По словам представителей инициативной группы, "правительство на протяжении всей своей детальности нарушало местное законодательство и нормы Конституции".

Инициаторами выступила партия "Платформа "Достоинство и правда", поддержку оказали в Pro Moldova и "Действие и солидарность".