Новый учебный год в вузах США начнется частично онлайн

Больше половины вузов США осенью вернутся к обучению студентов в аудиториях. Такой формат выбрали 53% высших учебных заведений страны.

Треть вузов выбрала гибридную модель, то есть будут совмещать персональное обучение и онлайн-формат. А 10% полностью сохранят дистанционное обучение. Таковы результаты исследования, которое провел портал The Chronicle of Higher Education, изучив данные более 1,2 тысячи вузов США.

Вернуть студентов в аудиторию намерены небольшие частные колледжи. Здесь есть возможность рассадить слушателей так, чтобы соблюдалась социальная дистанция. Вузы, выбравшие гибридный формат, пригласят в аудитории половину студентов, остальные будут обучаться дистанционно. Такой вариант, например, выбрал Гарвардский университет. Здесь в аудитории будут допущены 40% студентов, в первую очередь — первокурсники.

Такой же формат предпочли в Стэнфордском университете. Большинство курсов будет идти онлайн. В Массачусетском технологическом институте оффлайн-занятия ждут только 4,5 тысячи студентов. Это те, кто по каким-то причинам не может обучаться, находясь дома, а также будущие выпускники.

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