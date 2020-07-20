Четвертый день в Европе будут обсуждать антикризисный фонд

Представители 27 стран Европы вновь соберутся сегодня. В Евросоюзе не могут договориться о мерах по спасению экономики. Одно из основных предложений — создание антикризисного фонда.

"На четвертый день саммита Европейского Совета его председатель завершил пленарное заседание. Двадцать семь стран ЕС встретятся позднее сегодня в 14.00", — говорится в сообщении, которое в своем микроблоге оставил пресс-секретарь главы Евросовета Шарля Мишеля Баренд Лейтц.

Сообщается, что к обсуждению актуального вопроса вернутся в понедельник, 20 июля.

Напомним, что накануне участники заседания решили сделать 45-минутный перерыв, который в итоге продлился несколько часов. За три дня представители разных стран Европы так и не смогли прийти к единому мнению.

Встреча началась в Брюсселе в пятницу. На повестке — семилетний бюджет в размере одного триллиона евро и пакет мер, которые помогут преодолеть вызванный эпидемией коронавируса кризис. Представители ряда стран считают, что объем фонда слишком большой. Кроме того, по мнению экспертов, помощь должна оказываться в виде займов, а не грантов.