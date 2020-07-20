Ответственных за строительство новой больницы в Пхеньяне уволили

Строительство новой Пхеньянской общегородской больницы под угрозой срыва. Ким Чен Ын уволил ответственных.

Главе государства не понравилось, как идет процесс.

"Постоянный объединенный стройштаб политически сошел с рельсов в работе по снабжению оборудованием и материалами вразрез с намерением партии, выступившей с инициативой строительства общей больницы и задумавшей это строительство ради нашего народа", — цитирует Ким Чен Ына Центральное телеграфное агентство Кореи.

Лидер нации подчеркнул, что такое отношение строителей может нанести вред имиджу Трудовой партии Кореи. К настоящему моменту стройштаб не составил бюджет строительства и "как попало ведет хозяйственно-организаторскую работу". Все, кто несет ответственность за столь халатное отношение к работе, будут уволены.

Напомним, то новый госпиталь в Пхеньяне начали строить в марте 2020 года. По плану, его должны сдать к середине октября.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в КНДР разработали вакцину от коронавируса. Это подтверждается тем, что в стране нет ни одного выявленного случая заражения.