В Иране казнен "наводчик на Сулеймани"

В Иране казнили Махмуда Мусави Майда, осужденного за предоставление информации Соединенным Штатам и Израилю о генерале Революционной гвардии Касеме Сулеймани, убитом ударом американского беспилотника.

Об этом сегодня сообщило государственное телевидение Ирана.

Ранее сообщалось, что Маджд "связан с ЦРУ и Моссадом", с которыми он

"делился секретной информацией о гвардии и ее экспедиционном подразделении, называемом Кудс, или Иерусалимскими силами, которыми командовал Касем Сулеймани".

Напомним, Сулеймани был убит в Багдаде 3 января во время налета на аэродром.

В результате удара также погибли Абу Махди аль-Мухандис, заместитель командующего, поддерживаемыми Ираном ополченцами в Ираке, известными как Народные мобилизационные силы, и еще пятеро человек.

Позже Иран отомстил за убийство Сулеймани ударом баллистической ракеты по американским войскам в Ираке. В ту же ночь охранник случайно сбил украинский авиалайнер в Тегеране, в результате чего погибли 176 человек.