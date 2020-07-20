Забастовка "за жизнь чернокожих" проходит в США

Сегодня, 20 июля, в США проходит национальная забастовка рабочих.

По данным организаторов, к протестам по всей стране планируют присоединиться десятки тысяч людей

"в знак протеста против системного расизма и экономического неравенства, которые только ухудшились во время пандемии коронавируса".

Профсоюзы, назвавшие акцию "Забастовка за жизнь чернокожих", наряду с организациями по борьбе с социальной и расовой справедливостью от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, примут участие в ряде запланированных мероприятий.

Там где остановки работы "на целый день" невозможны, участники будут либо пикетировать во время обеденного перерыва, либо соблюдать минуты молчания, чтобы почтить память чернокожих, погибших от полицейского насилия, заявили организаторы.

"Забастовка за жизнь чернокожих — это момент расплаты для корпораций, которые долгое время игнорировали проблемы своей чернокожей рабочей силы и отказывали им в улучшении условий труда, прожиточного минимума и здравоохранения", — прокомментировал Эшли Хендерсон, организатор движения "За черные жизни", соисполнительный директор Научно-образовательного центра Highlander в Теннесси.

По его словам, среди бастующих будут работники домов престарелых, дворники и разносчики, работники заведений фаст-фуда, ride-share и аэропорта.

Забастовка продолжает длящуюся глобальную расплату за расовую и полицейскую жестокость, вызванную смертью Джорджа Флойда, чернокожего человека, который умер от рук полиции Миннеаполиса в конце мая. В полдень в каждом часовом поясе США в понедельник рабочие, как ожидается, будут стоять на коленях около восьми минут — столько времени, по словам прокуроров, белый полицейский держал свое колено на шее Флойда.

Чего хотят

Забастовщики требуют от корпораций и правительства решительных действий по борьбе с системным расизмом и экономическим неравенством, которые ограничивают мобильность и карьерный рост многих чернокожих и латиноамериканских рабочих, которые составляют непропорционально большое число тех, кто зарабатывает меньше прожиточного минимума.

В частности, они призывают руководителей корпораций и избранных правительственных чиновников использовать исполнительную и законодательную власти, чтобы гарантировать "процветание людей всех рас". Это требование включает в себя повышение заработной платы и разрешение работникам объединяться в профсоюзы, чтобы договориться о более качественном медицинском обслуживании, отпуске по болезни и поддержке по уходу за детьми.

К кому больше всего претензий

Организаторы заявили, что многие забастовщики особенно нацелены на такие корпорации, как Walmart и McDonald's, которые, по их словам, должны нести ответственность за широко распространенное жестокое обращение и эксплуатацию почасовых чернокожих работников.