Число больных коронавирусом в мире растет "взрывными темпами"

В минувшие выходные в мире отмечен рекордный всплеск коронавирусных инфекций.

По данным ВОЗ в субботу, число новых случаев заболевания выросло почти на 260 тысяч.

Официальные лица организации заявили, что это был

"самый большой однодневный прирост с начала пандемии, и впервые число новых ежедневных инфекций превысило четверть миллиона".

Предыдущий рекордный рост числа новых подтвержденных случаев заболевания был зафиксирован ВОЗ всего одним днем ранее.

К утру понедельника, 20 июля, по данным университета Хопкинса, почти 14,5 миллиона человек во всем мире получили положительный результат теста на коронавирус: