В минувшие выходные в мире отмечен рекордный всплеск коронавирусных инфекций.
Официальные лица организации заявили, что это был
"самый большой однодневный прирост с начала пандемии, и впервые число новых ежедневных инфекций превысило четверть миллиона".
Предыдущий рекордный рост числа новых подтвержденных случаев заболевания был зафиксирован ВОЗ всего одним днем ранее.
К утру понедельника, 20 июля, по данным университета Хопкинса, почти 14,5 миллиона человек во всем мире получили положительный результат теста на коронавирус:
Актриса Агата Муцениеце совсем слетела с катушек после развода с Павлом Прилучным. Сейчас она ведет собственное шоу на YouTube под названием "Честный развод".