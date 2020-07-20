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Трамп считает флаг Конфедерации гордым символом Юга США

Мир

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News Sunday, отказался признавать, что флаг Конфедерации — "оскорбительный символ американского рабства и превосходства белых", заявив, что "это источник гордости для людей, которые любят Юг".

"Это зависит от того, о ком вы говорите, — сказал Трамп. — Когда люди с гордостью носят флаги Конфедерации, они не говорят о расизме. Они любят свой флаг, он символизирует Юг. Им нравится Юг … Я говорю, что это свобода, свобода слова".

К слову, напомним, что позиция Дональда Трампа относительно американской истории — частью которой является, помимо прочего, и флаг Конфедерации, — остается неизменной в течение всего его президентского срока: например:

  • в 2017 году он раскритиковал снос памятников Конфедерации;
  • был против демонтажа статуи генерала Конфедерации Роберта Э. Ли;
  • в июле текущего года раскритиковал запрет NASCAR на использование флага Конфедерации на своих мероприятиях.

А после начала в стране беспорядков, устраиваемых движением "Черные жизни имеют значение", Трамп порвал отношения с несколькими своими коллегами-республиканцами в Конгрессе, пообещав наложить вето на ежегодный закон о сборах на национальную оборону, если в нем останется поправка о необходимости удалить имена генералов Конфедерации с военных баз в течение года:

"Мы выиграли мировые войны благодаря этим военным базам. И — нет, я не собираюсь меняться. Я не собираюсь переодеваться", — сказал Трамп в интервью.

При этом он подчеркнул, что движение Black Lives Matter, которое родилось из-за жестокости полиции, направленной против чернокожих американцев, имеет право голоса:

"Это свобода слова", — сказал Трамп.

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