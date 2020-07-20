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Мир » Бывший СССР » Украина

Михаил Саакашвили уверен: сразу несколько регионов Украины готовят "побег из страны", что может привести к исчезновению государства.

Об этом глава Нацсовета реформ заявил в эфире ТК "Украина-24".

По его словам, центральная власть страны дала "местным" слишком много "воли":

"...отдали местным феодалам весь бюджет, они с жиру бесятся. Мало того, что крадут 80%, на остальное создают частные армии. Зачем? Да чтоб отколоться от Украины". 

Саакашвили уверен, что в стране пропрошенковские силы готовят "большой реванш":

"Есть уже слухи, что бунт оттесненных "Слугой народа" политических сил назначен на осень", - поделился руководитель Офиса простых решений.

Саакашвили уверен: не допустить раскола Украины можно только, если прямо сейчас "начать действовать резко".

Впрочем, напомним, что экс-губернатор Одессы в этом заявлении неоригинален: он в феврале уже "прогнозировал" распад Украины на 5 частей.

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