Появившиеся после встречи Александра Лукашенко с Михаилом Мишустиным сообщения о госпитализации белорусского лидера сообщения - фейк.
Так прокомментировала разлетевшуюся по соцсетям "новость" о гипертоническом кризе, приключившемся с 65-летним Лукашенко его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.
"Не дождётесь", - сказала она на вопрос журналиста в радио "Эхо Москвы".
Информация о том, что президент Белоруссии попал в больницу после того, как пообщался с российским премьером, появилась в интернете вечером воскресенья:
Украинские власти не хотят возвращать Крым и Донбасс. Они сознательно ухудшают ситуацию и не выполняют договоренностей по урегулированию конфликта.