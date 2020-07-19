Пресс-секретарь Лукашенко про слухи о его госпитализации: Не дождетесь!

Появившиеся после встречи Александра Лукашенко с Михаилом Мишустиным сообщения о госпитализации белорусского лидера сообщения - фейк.

Так прокомментировала разлетевшуюся по соцсетям "новость" о гипертоническом кризе, приключившемся с 65-летним Лукашенко его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.

"Не дождётесь", - сказала она на вопрос журналиста в радио "Эхо Москвы".

Информация о том, что президент Белоруссии попал в больницу после того, как пообщался с российским премьером, появилась в интернете вечером воскресенья: