Президент США Дональд Трамп вновь выступит против переименования военных фортов, которые были названы в честь военачальников Конфедерации. Американский лидер напомнил, что с помощью этих военных баз Штаты выиграли "две прекрасные мировые войны".

"Форт Брэгг", "Форт Роберт Ли" — форты носили эти названия долгое время, десятилетия. Меня не волнует, что говорят военные. Решение должен принимать я. Никто даже не знает, кто такой генерал Брэгг. И как мы его назовем? Назовем его "Преподобный Шарптон"?

Мы выиграли две мировые войны, две прекрасные мировые войны, жестокие и ужасные. И мы выиграли их из "Форта Брэгг", мы выиграли их из всех этих фортов. А теперь они хотят избавиться от этих названий. Я против этого", — заявил президент.