Житель узбекского города Самарканд объявил себя "посланником божьим" и пообещал избавить мир от коронавируса, если его впустят в Китай. Что именно ему нужно сделать в Китае, он не объяснил.
Оказалось, "пророк" участвовал в афганской войне и получил сотрясение мозга. Из-за этого его психологическое состояние могло пошатнуться.
Заявление "пророка" заметили даже в Китае. Восточные дипломаты тактично объяснили, почему не готовы впускать мужчину на свою территорию.
"Мы полагаем, что для преодоления пандемии следует объединить мудрость и силы всего человечества и мобилизовать все ресурсы. Однако нужно отдавать себе отчёт, что Китай — всего лишь страна, которая первой выявила и сообщила об этом кризисе, а вовсе не так называемая родина коронавируса", — заявили в посольстве КНР.
В одном из московских отелей в центре столицы была обнаружена мертвой известная психотерапевт и сексолог Анна Амбарцумян.