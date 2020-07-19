"Пророк" из Узбекистана пообещал "разобраться" с коронавирусом

Житель узбекского города Самарканд объявил себя "посланником божьим" и пообещал избавить мир от коронавируса, если его впустят в Китай. Что именно ему нужно сделать в Китае, он не объяснил.

Оказалось, "пророк" участвовал в афганской войне и получил сотрясение мозга. Из-за этого его психологическое состояние могло пошатнуться.

Заявление "пророка" заметили даже в Китае. Восточные дипломаты тактично объяснили, почему не готовы впускать мужчину на свою территорию.