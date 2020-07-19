Южный военный округ атаковали учебные дроны

Операция прошла в рамках внеплановой проверки российских войск.

Спецподразделения Южного военного округа по борьбе с беспилотниками смогли отразить внезапное нападение разведывательно-диверсионных групп и атаку большого количества специально подготовленных дронов.

Для мгновенного реагирования были задействованы расчеты зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" и беспилотного летательного аппарата, которые были замаскированы и защищены от различных нападений, включая тараны автомобилей со взрывчаткой.