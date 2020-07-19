Треть жителей Японии выступают за отмену Олимпиады

33,7% жителей Японии выступают за отмену Олимпийских игр в текущем году, которые должны пройти этим летом.

Об этом сообщило издание Kyodo со ссылкой на собственное исследование.

"Еще 36,4% опрошенных выступили за повторную отсрочку проведения соревнований. В то же время 23,9% жителей страны высказали мнение, что Игры должны состояться летом следующего года", — сказано в сообщении.

Напомним, Олимпийские игры 2020 года должны были состояться в этом июле, однако из-за пандемии их перенесли на лето 2021 года.