33,7% жителей Японии выступают за отмену Олимпийских игр в текущем году, которые должны пройти этим летом.
Об этом сообщило издание Kyodo со ссылкой на собственное исследование.
"Еще 36,4% опрошенных выступили за повторную отсрочку проведения соревнований. В то же время 23,9% жителей страны высказали мнение, что Игры должны состояться летом следующего года", — сказано в сообщении.
Напомним, Олимпийские игры 2020 года должны были состояться в этом июле, однако из-за пандемии их перенесли на лето 2021 года.
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