Украинские власти не хотят возвращать Крым и Донбасс. Они сознательно ухудшают ситуацию и не выполняют договоренностей по урегулированию конфликта, поскольку им невыгодно возвращать эти территории.

Такое мнение высказал украинский политолог Александр Дудчак.

"Боязнь возвращения донбасских территорий существовала у Киева давно — об этом достаточно часто говорили. Действительно, такая позиция киевских властей стала понятна практически сразу после подписания Минских соглашений, когда они всеми путями увиливали от выполнения этих договоренностей", — утверждает эксперт.

"Сейчас позиция Киева становится совершенно не прикрытой — украинские власти не могут тянуть ситуацию дальше, а также находить какие-то обоснованные оправдания своему бездействию. Даже канцлер ФРГ Ангела Меркель называла конфликт в Донбассе внутриукраинским, то есть этот факт признала не только Российская Федерация, но и Германия и Франция, которые уже приходят к выводу о том, что проводить встречи в "нормандском" формате практически не имеет смысла", — добавил Дудчак.