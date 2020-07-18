Президент Сербии решил осуществить детскую мечту

С самого детства президент Сербии Александр Вучич мечтал стать тренером по баскетболу. Об этом он рассказал своим подписчикам в Instagram.

В социальной сети мужчина опубликовал фотографию, на которой он держит в руках аттестат, а рядом лежит маленький баскетбольный мяч.