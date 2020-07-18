С самого детства президент Сербии Александр Вучич мечтал стать тренером по баскетболу. Об этом он рассказал своим подписчикам в Instagram.
В социальной сети мужчина опубликовал фотографию, на которой он держит в руках аттестат, а рядом лежит маленький баскетбольный мяч.
"Вы не поверите, насколько я счастлив, что после многих лет приступаю к осуществлению детской мечты", — подписал фотографию Вучич.
Еще год назад поклонники заметили, что между бывшими произошла ссора. Король эстрады подтвердил эти слухи.