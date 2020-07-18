Президенту США Дональду Трампу не понравились две книги о нём, которые вышли практически одновременно. Об этом он написал в Twitter.

"Сначала никчемное чучело Джон Болтон, этот бряцающий оружием дурак, нарушает закон (он опубликовал огромное количество секретной информации) и соглашение о неразглашении, чтобы вызвать к себе хоть какое-то доверие и заработать немного денег, которые в конечном счете все равно полностью достанутся правительству.

Потом Мэри Трамп, племянница, которая вообще редко появлялась и мало чего обо мне знает, говорит ложь о моих замечательных родителях (которые терпеть ее не могли) и обо мне, и тоже нарушает соглашение о неразглашении. Она еще и нарушила закон, передав мои налоговые декларации. Она — просто ходячая катастрофа", — пояснил американский президент.