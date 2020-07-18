Пушков: образ США "угасает и меркнет"

Соединенные Штаты Америки уже не те, что были ранее. Сейчас от них остался только образ сверхдержавы, который "меркнет и угасает".

Такое мнение озвучил российский сенатор Алексей Пушков. Политик привел в пример Китай, который уже несколько месяцев показывает экономический рост после преодоления эпидемии коронавируса.

Пушков напомнил, что в США все еще продолжается рецессия и экономический кризис только усугубляется, а количество новых заболевших растет с каждым днем.