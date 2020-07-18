У украинской телеведущей выпал передний зуб в прямом эфире

Недавно с телеведущей выпуска новостей на канале "1+1" приключилась уникальная история.

Во время прямого эфира Маричка Падалко потеряла передний зуб. Она аккуратно взяла его рукой, поэтому некоторые зрители могли даже не заметить. Позже телеведущая объяснила, что лишилась половины переднего зуба ещё давно, когда дочь случайно ударила её железным будильником.

Позже Падалко решила провести радикальный ремонт зуба, но не прислушалась к рекомендации врачей не надкусывать пищу передним зубом.