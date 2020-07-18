Во время взрыва у метро в Киеве пострадали четыре человека

В столице Украины около метро "Шулявская" во время взрыва пострадали четыре человека.

"Неизвестное устройство взорвалось в мусорнике у входа на станцию метро "Шулявская", — сообщается на странице в Facebook киевского метрополитена.

По информации пресс-службы Национальной полиции Украины, из четырех пострадавших один был госпитализирован в больницу.