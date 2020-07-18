В столице Украины около метро "Шулявская" во время взрыва пострадали четыре человека.
"Неизвестное устройство взорвалось в мусорнике у входа на станцию метро "Шулявская", — сообщается на странице в Facebook киевского метрополитена.
По информации пресс-службы Национальной полиции Украины, из четырех пострадавших один был госпитализирован в больницу.
"Двадцатилетнего студента с места происшествия госпитализировали. Остальные трое пострадавших самостоятельно обратились к врачам. После обследования и оказания помощи они были отпущены домой", — говорится в сообщении на сайте полиции.
Еще год назад поклонники заметили, что между бывшими произошла ссора. Король эстрады подтвердил эти слухи.