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Во время взрыва у метро в Киеве пострадали четыре человека

Мир » Бывший СССР » Украина

В столице Украины около метро "Шулявская" во время взрыва пострадали четыре человека.

"Неизвестное устройство взорвалось в мусорнике у входа на станцию метро "Шулявская", — сообщается на странице в Facebook киевского метрополитена.

По информации пресс-службы Национальной полиции Украины, из четырех пострадавших один был госпитализирован в больницу.

"Двадцатилетнего студента с места происшествия госпитализировали. Остальные трое пострадавших самостоятельно обратились к врачам. После обследования и оказания помощи они были отпущены домой", — говорится в сообщении на сайте полиции.

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