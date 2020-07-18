Украинский депутат назвал способ спасти страну

С действующей властью у Украины есть все шансы окончательно потерять независимость и целостность.

Такое мнение высказал заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович. По его словам, нынешние политики пришли во власть, чтобы править "одноразово".