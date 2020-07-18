С действующей властью у Украины есть все шансы окончательно потерять независимость и целостность.
Такое мнение высказал заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович. По его словам, нынешние политики пришли во власть, чтобы править "одноразово".
"Эта власть должна как можно быстрее уйти, и чем быстрее это произойдет, тем вероятнее, что мы успеем еще хоть что-то оставить украинцам и сохранить страну", — пояснил парламентарий.
Еще год назад поклонники заметили, что между бывшими произошла ссора. Король эстрады подтвердил эти слухи.