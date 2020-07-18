Убийцу нескольких человек казнили через повешение

По информации агентства Des Moines Register, в США к смертельной казни приговорен мужчина, который обвинялся в создании наркотической сети и убийстве трех человек.

В списке его жертв есть несовершеннолетние. Преступника казнили через повешение федеральные власти.

На данный момент в федеральных тюрьмах Америки находятся около шестидесяти человек, приговоренных к смертельной казни. Последний случай казни федерального заключенного состоялся в 2003 году.