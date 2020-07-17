Bloomberg: Китай собирается обвалить цены на нефть

Из-за Китая на мировом рынке нефти возникли проблемы. КНР решила обвалить цены на топливо, сообщает Bloomberg.

Весной этого года страна закупила огромное количество дешевого топлива и сейчас продает его. Покупателям, которые обычно приобретают нефть на Ближнем Востоке или в Африке, было продано около миллиона баррелей.

Накопленная в резервах нефть начала поступать на рынок тогда, когда участники сделки ОПЕК+ планировали увеличить объемы добычи топлива.

Однако Шанхайская международная энергетическая биржа не планировала брать на себя роль регионального поставщика нефти. Цель запуска торговли фьючерсами заключалась в том, чтобы популяризировать национальную валюту.

Напомним, в середине июля ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти. Выяснилось, что РФ нарушила сделку, поэтому в следующем месяце она будет вынуждена сократить добычу нефти больше, чем предписано квотой по договоренности.

Ранее "правда.Ру" писала о том, что цены на нефть рухнули после заявления китайского премьера.