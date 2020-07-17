Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
В Петербурге ожидается рост тарифов на ЖКХ
Эксперт прокомментировала закон об упрощении получения гражданства РФ
Бывшая ведущая музканала подверглась нападению в гостинице
Депутат ГД пояснил закон и право президента "дарить" землю
Организаторы «Бессмертного полка» объяснили перенос акции
Самолет с туристами приводнился на озере Байкал
Демограф: население планеты вырастет, а развитых стран - сократится
Директор по персоналу: безработица есть и будет усугубляться
Взлом аккаунтов в Twitter произошел при участии сотрудников соцсети

Bloomberg: Китай собирается обвалить цены на нефть

Мир » Азия

Из-за Китая на мировом рынке нефти возникли проблемы. КНР решила обвалить цены на топливо, сообщает Bloomberg.

Весной этого года страна закупила огромное количество дешевого топлива и сейчас продает его. Покупателям, которые обычно приобретают нефть на Ближнем Востоке или в Африке, было продано около миллиона баррелей.

Накопленная в резервах нефть начала поступать на рынок тогда, когда участники сделки ОПЕК+ планировали увеличить объемы добычи топлива.

Однако Шанхайская международная энергетическая биржа не планировала брать на себя роль регионального поставщика нефти. Цель запуска торговли фьючерсами заключалась в том, чтобы популяризировать национальную валюту.

Напомним, в середине июля ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти. Выяснилось, что РФ нарушила сделку, поэтому в следующем месяце она будет вынуждена сократить добычу нефти больше, чем предписано квотой по договоренности. 

Ранее "правда.Ру" писала о том, что цены на нефть рухнули после заявления китайского премьера.

Последние материалы
Bloomberg: Китай собирается обвалить цены на нефть
Россияне могут получить еще три детских пособия в августе
Писатель Юрий Милославский: отношение к России в США не изменится
Экс-жена Авербуха прокомментировала роман бывшего мужа с Арзамасовой
В Петербурге ожидается рост тарифов на ЖКХ
Китай упустил возможность сделать юань резервной валютой
Эксперт прокомментировала закон об упрощении получения гражданства РФ
Бывшая ведущая музканала подверглась нападению в гостинице
Депутат ГД пояснил закон и право президента "дарить" землю
Организаторы «Бессмертного полка» объяснили перенос акции
Популярное
Новости футбола
За сутки семье погибшего футболиста "Локомотива" собрали 10 млн

Бывший футболист Евгений Савин заявил, что за один день собрал средства на покупку квартиры для семьи погибшего футболиста Иннокентия Самохвалова.

За сутки семье погибшего футболиста "Локомотива" собрали 10 млн
Алиев: "Азербайджанскому народу надоели эти бессмысленные переговоры"
Азербайджан
Алиев: "Азербайджанскому народу надоели эти бессмысленные переговоры"
Российский шоу-бизнес
Пугачева больше не является близким другом Киркорова
Новости Белоруссии
Президентство Лукашенко спасет армия Белоруссии
Любовь Степушова Китай упустил возможность сделать юань резервной валютой Любовь Степушова Василий Амирджанов Противников поправок назвали провокаторами Василий Амирджанов Игорь Буккер Забытый первооткрыватель русской Америки Игорь Буккер
Комментарии
Путина "коробит" от высказываний Зеленского про ВОВ
Путина "коробит" от высказываний Зеленского про ВОВ
Путина "коробит" от высказываний Зеленского про ВОВ
Путина "коробит" от высказываний Зеленского про ВОВ
Татьяна Монтян: о партии Шария и отставке Зеленского
Путина "коробит" от высказываний Зеленского про ВОВ
Путина "коробит" от высказываний Зеленского про ВОВ
Пугачева больше не является близким другом Киркорова
Титов: Шнуров планирует стать депутатом Госдумы
В РФ предложили выдавать разрешение на рождение детей
Парень Насти Тропицель может быть причастен к ее гибели
Пугачева больше не является близким другом Киркорова
Армия США в Польше: в самом деле угроза для России?
Сергей Фургал: месть Кремля или начало очищения?
Армия США в Польше: в самом деле угроза для России?
Что нужно сделать для "уничтожения" "Северного потока-2"
Трамп рассказал о новой "супер-пупер ракете"
Противников поправок назвали провокаторами
Армия США в Польше: в самом деле угроза для России?
Мир на грани войны: годовщина Потсдамской конференции
Мир на грани войны: годовщина потсдамской конференции
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ