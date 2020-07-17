Политолог: оппозиционная коалиция – не угроза для Лукашенко

Объединение трех кандидатов в президенты Белоруссии в оппозиционную коалицию вряд ли несет какую-то опасность для Александра Лукашенко. Они могут призвать людей против президента, но у самих нет четкой программы.

Так ситуацию, которая складывается сейчас в Белоруссии, оценил старший научный сотрудник Института философии Академии наук Белоруссии, политолог Алексей Дзермант.

"Тихановская — чистый кандидат протеста, то есть у нее нет какого-то своего бэкграунда, это попытка объединить всех тех, кто будет недоволен на этих выборах. Но я полагаю, что кандидат протеста имеет потолок в поддержке и вряд ли этот потолок будет слишком высоким. Я не думаю, что будет много людей, кто придет на выборы, лишь бы проголосовать "против". Это вряд ли можно считать какой-то серьезной угрозой, хотя недооценивать ее тоже нельзя. Не думаю, что они смогут оказать какое-то серьезное сопротивление поддержке Лукашенко, потому что за ними нет четких программ, за ними нет какой-то позитивной повестки, кроме протестной. И это сильно ограничивает их поддержку", — пояснил эксперт.

Напомним, что в коалицию вступили зарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и двое кандидатов, которые не прошли регистрацию в УИК — Виктор Бабарико и Валерий Цепкало.