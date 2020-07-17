Поляки не согласны с итогами президентских выборов

Оппозиция Польши требует отменить результаты президентских выборов. Они не согласны с победой Анджея Дуды. Свои протесты оппозиционеры направляют в Верховный суд Польши.

"После полудня в пятницу в Верховный суд поступило уже более тысячи избирательных протестов. Более 400 из них уже зарегистрированы", — сообщает пресс-служба Верховного суда.

Отмечается, что протесты направляются по итогам выборов всегда, но в этот раз их в десятки раз больше, чем, например, в 2015 году. Большинство жалоб содержит информацию о том, что Дуда, будучи президентом страны и участвуя в предвыборной гонке, использовал административный ресурс, государственные финансы и общественное телевидение в своих интересах.

Напомним, первый тур президентских выборов в Польше прошел 28 июня. Во второй тур вышли двое — Анджей Дуда и оппозиционер Рафал Тшасковский. Действующий президент победил, но с минимальным перевесом: его результат всего 51,21%.

По мнению политолога Юрия Солобозова, столь незначительный перевес в голосах делает Дуду слабым президентом и подчеркивает раскол в польском обществе.