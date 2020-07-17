Занятия в образовательных учреждениях республики начнутся с 17 августа.
По словам министра образования и науки Таджикистана Мухаммадюсуфа Имомзода, такое решение было принято вместе со штабом по борьбе с коронавирусом.
"Решение о возобновлении занятий в образовательных учреждениях Таджикистана с 17 августа принято согласно с республиканским штабом по профилактике распространения COVID-19", — заявил он.
Бывший футболист Евгений Савин заявил, что за один день собрал средства на покупку квартиры для семьи погибшего футболиста Иннокентия Самохвалова.