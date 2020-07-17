В Таджикистане возобновят работу учебные заведения

Занятия в образовательных учреждениях республики начнутся с 17 августа.

По словам министра образования и науки Таджикистана Мухаммадюсуфа Имомзода, такое решение было принято вместе со штабом по борьбе с коронавирусом.