Грузия и Германия договорились о возобновлении авиасообщения

Регулярное авиасообщение намерены восстановить Грузия и Германия. Первые самолеты полетят из Тбилиси в Мюнхен уже в августе. Информацию сообщили в Агентстве гражданской авиации Грузии.

"Немецкая авиакомпания Lufthansa возобновляет в направлении Грузии регулярные полеты. Технические переговоры по данному вопросу уже завершены. Первый рейс будет выполнен 2 августа Мюнхен-Тбилиси-Мюнхен", — сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, Грузия приостановила международное авиасообщение в конце марта. С 15 июня страна запустила внутренний туризм, а с 1 июля планировала открыть границы для граждан некоторых стран. Власти страны готовы восстановить полеты в Германию, Францию, Латвию, Литву и Эстонию.

Ранее сообщалось, что Россия возобновит международное авиасообщение с 15 июля. Такое заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова. Однако к настоящему времени никакой информации о возобновлении полетов в другие страны нет.

По словам президента фонда "Партнер гражданской авиации" Олега Смирнова, российские перевозчики готовы вылететь в любую страну мира в любой момент, как только будет разрешение.